Taylor leitet Supercup zwischen Bayern und Sevilla

Frankfurt/Main (SID) - Der englische Schiedsrichter Anthony Taylor wird das Duell um den europäischen Supercup zwischen dem deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München und dem FC Sevilla leiten. Das gab die UEFA am Dienstag bekannt. Das Spiel zwischen dem Champions-League-Sieger und dem Europa-League-Champion wird am 24. September in Budapest ausgetragen.

Anthony Taylor wird den UEFA-Supercup leiten © SID

Unter der Leitung des 41 Jahre alten Referees aus Manchester haben die Bayern bislang eine makellose Bilanz. Im September 2016 bezwangen die Münchner unter seiner Spielleitung FK Rostow mit 5:0, im November 2017 gab es ein 2:1 beim RSC Anderlecht.