Team Deutschland: Vettel fährt mit Schumacher beim Race of Champions

Mexiko-Stadt (SID) - Formel-3-Europameister Mick Schumacher (19) feiert an der Seite von Ferrari-Star Sebastian Vettel (31) 2019 sein Debüt beim Race of Champions. Das Duo bildet bei dem Event im Januar in Mexiko-Stadt das Team Deutschland, wie die Veranstalter am Dienstag bekannt gaben.

Schumacher (l.) und Vettel in der Nazionale Piloti © SID

Er sei "überwältigt", dass er zum Race of Champions eingeladen wurde, sagte Schumacher in einem offiziellen Statement. Sein Vater, Rekordweltmeister Michael Schumacher, holte an der Seite von Vettel zwischen 2007 und 2012 sechs Siege in Serie in der Nationenwertung. Auch Schumacher junior will ein "würdiger Teamkollege" des Heppenheimers sein.