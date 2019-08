Team-EM der Leichtathleten: Mit Mihambo und Krause zur Titelverteidigung

Hamburg (SID) - Mit Weitsprung-Star Malaika Mihambo und Hindernis-Europameisterin Gesa Felicitas Krause an der Spitze peilen die deutschen Leichtathleten bei der Team-EM im polnischen Bydgoszcz (9. bis 11. August) die Titelverteidigung an. Andere Top-Athleten wie etwa Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler oder Lauf-Ass Konstanze Klosterhalfen verzichten hingegen auf das Event, um sich auf die anstehende WM in Doha/Katar (27. September bis 6. Oktober) vorzubereiten.

Malaika Mihambo zieht als Drittbeste ins Finale ein © SID

"Wir haben für die Team-EM ein junges, leistungsstarkes DLV-Team nominiert und speziell die individuellen Vorbereitungsmodelle einiger Spitzenathleten im Hinblick auf die WM in Doha berücksichtigt", sagte DLV-Generaldirektor Idriss Gonschinska. Seit der Premiere der Team-EM 2009 konnte das deutsche Team diese bereits dreimal gewinnen.

Neben Mihambo, die sich zuletzt bei den deutschen Meisterschaften auf 7,16 m gesteigert hatte, und Krause kämpft Hochspringer Mateusz Przybylko als dritter Europameister von Berlin 2018 um Punkte. Insgesamt stehen 40 Disziplinen auf dem Programm, die Mannschaft mit den meisten Punkten gewinnt die Gesamtwertung.

"Die Team-EM ist ein spannendes Format, bei dem wir uns mit anderen europäischen Nationen messen können. Gerade für jüngere Athleten bietet die Team-EM die Möglichkeit, wertvolle internationale Erfahrung zu sammeln", sagte Chefbundestrainer Alexander Stolpe. Das ZDF bietet am Samstag (ab 16.20 Uhr) und Sonntag (ab 15.40 Uhr) einen Livestream von den Wettbewerben an.