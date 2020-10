Teamchef Szafnauer über Vettel: "Er wird aufblühen"

Köln (SID) - Der bevorstehende Wechsel von Ferrari zu Aston Martin wird Sebastian Vettel noch einmal ganz neu motivieren. Das glaubt jedenfalls sein künftiger Teamchef Otmar Szafnauer. "Wir ziehen alle am selben Strang und haben eine gute Arbeitsatmosphäre, eine Kultur, in der wir niemanden beschuldigen, weil er einen Fehler gemacht hat", sagte der 56-Jährige im Gespräch mit Sport1: "Das wird Seb gefallen, und ich bin sicher: Er wird aufblühen."

Szafnauer freut sich auf die Zusammenarbeit mit Vettel © SID

Bei Aston Martin freue man sich auf den viermaligen Formel-1-Weltmeister "und darauf, dass er uns auf das Level hebt, das er von den größeren Teams gewohnt ist", sagte Szafnauer: "Ich bin sicher, er kann uns zeigen, worauf es ankommt, wenn man um Siege und Titel kämpfen will. Und wir werden ihm helfen, wieder das Können abzurufen, das ihn ausgezeichnet hat. Deshalb sollte die Kombination erfolgreich werden."

Szafnauer hofft darauf, dass Vettel "uns die Richtung vorgibt, in die wir das Team und das Auto entwickeln müssen. Wie geht ein Top-Team an ein Wochenende heran, was haben Ferrari und Red Bull anders gemacht als wir?" Ein solcher direkter Vergleich sei sinnvoll, um sich das Beste herauszupicken: "Das wiederum wird uns ermöglichen, den nächsten Schritt zu machen."

Die Tatsache, dass Vettel in dieser Saison hoffnungslos hinterherfährt, lässt Szafnauer jedenfalls nicht an der Verpflichtung des Heppenheimers zweifeln: "Weil ich glaube, dass ein 33 Jahre alter Pilot das Fahren eines Formel-1-Autos nicht von heute auf morgen verlernt. Es muss an etwas anderem liegen."