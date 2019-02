Teamwettbewerb in Are: DSV mit Geiger und Straßer

Åre (SID) - Christina Geiger (Oberstdorf), Lena Dürr (Germering) und Marlene Schmotz (Leitzachtal) sowie Linus Straßer (München), Dominik Stehle (Obermaiselstein) und Anton Tremmel (Rottach-Egern) vertreten den Deutschen Skiverband (DSV) im Team-Wettbewerb bei der WM im schwedischen Are am Dienstag (16.00 Uhr/ZDF und Eurosport). Das gab der DSV am Sonntagabend bekannt.

Christina Geiger ist Teil des DSV-Aufgebots © SID

"Mit der Mannschaft können wir relativ weit kommen", sagte Straßer, das deutsche Team geht jedoch als Außenseiter in den Kampf um die Medaillen. Bei der Premiere des Mannschaftswettbewerbs 2005 in Bormio hatten Felix Neureuther und Co. noch Gold gewonnen, 2013 gab es erneut mit Neureuther in Schladming Bronze. Beim Saisonfinale 2018 belegte das deutsche Team mit Dürr und Straßer ebenfalls Rang drei.