Tedesco baut Schalke-Team um: "Im Abstiegskampf zählt Charakter"

Gelsenkirchen (SID) - Der angezählte Trainer Domenico Tedesco hat im Kampf um seinen Job beim abgestürzten Fußball-Vizemeister Schalke 04 personelle Konsequenzen angekündigt. "Wir können nicht normal zur Tagesordnung übergehen. Daher wird's sicherlich was geben", sagte der 33-Jährige vor dem Auswärtsspiel am Freitag (20.30 Uhr/Eurosport-Player) bei Werder Bremen, das sein letztes als Schalke-Coach sein könnte.

Tedesco kündigte personelle Konsequenzen an © SID

Es wird erwartet, dass Tedesco auf Spieler wie den hochtalentierten, aber disziplinlosen Amine Harit verzichtet und nur die Akteure einsetzt, die ihm bedingungslos folgen. "Im Abstiegskampf - und da befinden wir uns - zählt für mich in erster Linie der Charakter des Spielers", sagte Tedesco. Dafür würde er auch auf Qualität verzichten.

Von der Mannschaft erwartet er nicht nur Lippenbekenntnisse. "Die Spieler müssen nicht nach dem Spiel sagen, der Trainer ist der Richtige, er gibt uns den richtigen Plan mit. Das braucht kein Mensch, auch ich nicht", betonte er: "Sie müssen es auf dem Platz zeigen."

Namen derer, die er aus dem Team streichen werde, wollte er nicht nennen. "Ich bin keiner, der mit dem Finger auf andere zeigt", sagte er. Dass er selbst als Trainer auf Bewährung besonders unter Druck stehe, störe ihn nicht: "Ich würde jeglichen Druck dieser Welt auf mich nehmen, wenn es der Mannschaft hilft."

Nach der desaströsen 0:4-Heimpleite gegen Fortuna Düsseldorf hatte der neue Sportvorstand Jochen Schneider etwas überraschend an Tedesco festgehalten - allerdings nur bis auf Weiteres. "Interessant ist nicht, was in den nächsten drei, vier Wochen, sondern was am Freitag passiert. Wir legen alles in dieses Spiel", hatte Schneider bei seiner Vorstellung am Dienstag erklärt.

Schalke ist nach sechs Spielen in Folge ohne Sieg auf den 14. Tabellenplatz abgestürzt. Der Vorsprung auf den Relegationsrang ist auf vier Punkte geschrumpft.