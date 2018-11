Tedesco plant auch gegen Galatasaray mit Nübel im Tor

Gelsenkirchen (SID) - Trainer Domenico Tedesco vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 plant auch im Champions-League-Spiel gegen Galatasaray Istanbul am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) mit Ersatztorwart Alexander Nübel (22). Stammtorhüter und Kapitän Ralf Fährmann (30) sei nach seiner Adduktorenverletzung zwar "auf dem Weg der Besserung", wie Tedesco am Montag sagte: "Aber er ist nicht komplett fit. Da ist noch ein kleines Restrisiko, das gehen wir nicht ein. Daher wird am Dienstag - Stand heute - noch Alex Nübel im Tor stehen."

Domenico Tedesco warnt vor Galatasaray Istanbul © SID

Gleichzeitig warnte Tedesco vor der Qualität der Gäste aus Istanbul. "Auswärts sind sie sportlich aus meiner Sicht gefährlicher", sagte der 33-Jährige, da sich Galatasaray ohne seine lautstarke Heimkulisse mehr "auf das Wesentliche" konzentriere. "Aber mit unserer Qualität sehen wir die Chance, das Spiel am Dienstag für uns zu entscheiden", ergänzte Tedesco.