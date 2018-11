Tedesco spürt volle Rückendeckung der Schalke-Bosse

Gelsenkirchen (SID) - Trainer Domenico Tedesco spürt trotz der misslichen Situation von Vizemeister Schalke 04 in der aktuellen Saison der Fußball-Bundesliga das volle Vertrauen seiner Vorgesetzten. "Ja! Mehr Rückendeckung als ich bekomme, kann man nicht verlangen. Zweifel kann ich niemandem vorwerfen", sagte der 33-Jährige im Interview mit der Bild-Zeitung auf eine entsprechende Frage.

Spürt volles Vertrauen: Trainer Domenico Tedesco © SID

Trotz lediglich zehn Punkten aus elf Ligaspielen und Rang 14 hegt Tedesco auch keine Selbstzweifel, glaubt nach wie vor fest daran, dass er der richtige Mann auf dem Schalker Trainerstuhl ist: "Davon bin ich überzeugt! Ich hinterfrage alles – auch mich. Wir lassen nichts unversucht. Wir verfallen nicht in Aktionismus, suchen nach der Schwäche des Gegners und geben klare Matchpläne aus. Wir schaffen es, die Mannschaft zu motivieren, sodass die Jungs durchs Feuer gehen. Ich denke, das hat man die letzten Wochen gesehen."

Tedesco, der am Sonntag mit seinem Team 0:3 bei Eintracht Frankfurt verloren hatte, weiß aber um die Schwere der Aufgabe: "Wir wissen um die Situation und nehmen sie auch ernst. Aber wir schauen – wie schon in der Vorsaison – nicht ständig auf die Tabelle. Dass wir Punkte brauchen, ist klar. Und die Spiele in der Bundesliga sind so eng, dass wir immer an die Leistungsgrenze müssen, damit das gelingt."