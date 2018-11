Tedesco über Rudy: "Ein sehr wertvoller Spieler für uns"

Gelsenkirchen (SID) - Trainer Domenico Tedesco vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 hat mögliche Differenzen mit dem im Sommer verpflichteten Nationalspieler Sebastian Rudy ausgeschlossen. "Basti ist für uns ein sehr wertvoller Spieler und wird es auch in den nächsten Wochen unter Beweis stellen", sagte Tedesco am Donnerstag: "Vor der Länderspielpause war die Tendenz so, dass wir sagen, von Spiel zu Spiel können wir dem Jungen immer mehr vertrauen."

Tedesco: Keine Differenzen mit Sebastian Rudy © SID

Zuvor hatte die Bild-Zeitung von einem angeblichen "Krisengipfel" zwischen Tedesco und Rudy (28) berichtet. Die beiden hätten sich am Mittwoch für eine Aussprache getroffen, berichtete die Zeitung. Tedesco kommentierte das nicht. "Eine taktische Ausrichtung braucht Zeit. Er ist im Kommen und dabei, die Prinzipien zu verinnerlichen", sagte der Coach über den ehemaligen Münchner.

Beim Spiel gegen den 1. FC Nürnberg am Samstag (18.30 Uhr/Sky) stellte Tedesco zudem den zuletzt verletzten Bastian Oczipka und Hamza Mendyl einen Platz in der Startformation in Aussicht. Zudem appellierte der Trainer des Tabellen-14. nach dem verkorksten Saisonstart an seine Spieler: "Es ist nicht einfach, mit dieser Situation umzugehen. Jeder ist jedoch bereit und jeder weiß, dass er in der Pflicht ist."