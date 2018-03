Tedesco über unansehnlichen Fußball von Schalke: "Kritik trifft uns nicht"

Gelsenkirchen (SID) - Trainer Domenico Tedesco vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 hat sich gegen die Kritik an der angeblich nicht so attraktiven Spielweise der Königsblauen zur Wehr gesetzt. "Die Kritik, dass wir unansehnlichen Fußball spielen, trifft uns nicht. Es war in Mainz kein Spektakel. Umso schöner ist es, dass das Team in puncto Siegeswille und Körperhaltung voll da ist", sagte der Coach am Donnerstag auf der Pressekonferenz.

Domenico Tedesco wehrt sich gegen Kritik © SID

Er verwies auf starke Auftritte in München und Leverkusen: "Wir hatten viele gute Halbzeiten und wissen es intern richtig einzuschätzen." Klar sei aber auch: "Wir müssen uns strecken, um Spiele zu gewinnen. Natürlich wollen wir uns fußballerisch entwickeln."

Zum kommenden Gegner VfL Wolfsburg am Samstag (18.30 Uhr/Sky) meinte Tedesco: "Eine Mannschaft mit ganz viel Qualität. Wenn sie einen guten Tag erwischt, kann sie jeden Gegner schlagen. Es ist Vorsicht geboten." Aufgrund der "großen Namen" im Kader sei es überraschend, dass sich die Wölfe im Abstiegskampf befinden.