Teilnehmer bei umstrittener Adria-Tour: Tennisprofi Dimitrow positiv getestet

Köln (SID) - Der bulgarische Tennisprofi Grigor Dimitrow ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab die Nummer 19 der Welt am Sonntag bei Instagram bekannt. Dimitrow hatte noch am Samstag bei der von Novak Djokovic organisierten und wegen der laschen Hygienebestimmungen umstrittenen Adria-Tour gespielt, am Sonntag hätte er eigentlich gegen den Weltranglistenersten aus Serbien antreten sollen.

Hat sich mit dem Coronavirus infiziert: Grigor Dimitrow © SID

"Ich bin in Monaco positiv auf COVID-19 getestet worden", schrieb Dimitrow, dazu stellte der 29-Jährige ein Bild von sich aus dem Krankenbett. Er wolle dafür sorgen, dass sich jeder, der in den vergangenen Tagen Kontakt zu ihm hatte, getestet werde, so Dimitrow. Er sei inzwischen "wieder zu Hause" und erhole sich.

Dimitrow hatte am Samstag in Zadar/Kroatien gegen Lokalmatador Borna Coric 1:4, 1:4 verloren. Sein zweiter Einsatz gegen den Serben Pedja Krstin wurde abgesagt. Für Dimitrow sprang Nino Serdarusic (Kroatien) ein.

Das Event hatte viel Kritik hervorgerufen. Die Zuschauerränge waren prall gefüllt, die Spieler umarmten sich - und feierten anschließend ausgelassen in einem Club. "Den Regeln und Maßnahmen, die von den Institutionen der Regierung und der öffentlichen Gesundheit festgelegt wurden, sind wir vom ersten Tag an gefolgt. Wir haben die Linien nicht überschritten", rechtfertige sich Djokovic.