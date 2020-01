Teilnehmerfeld komplett: Handballer treffen in Olympia-Quali auf Algerien

Stockholm (SID) - Das Teilnehmerfeld für das Olympia-Qualifikationsturnier der deutschen Handballer ist komplett. Neben Rekord-Europameister Schweden und dem EM-Vierten Slowenien bekommt es die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop mit Algerien zu tun, das sich bei der Afrikameisterschaft am Sonntag den dritten Platz sicherte. Nur die beiden erstplatzierten Teams des Vierer-Turniers in Berlin (17. bis 19. April) sichern sich ein Ticket für die Olympischen Spiele im Sommer in Tokio.