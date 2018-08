Teilruptur des Außenbandes: Bremer Käuper fällt für zwei Partien aus

Bremen (SID) - Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss in den ersten beiden Punktspielen ohne Mittelfeldspieler Ole Käuper auskommen. Wie die Hanseaten am Montag mitteilten, erlitt der 21-Jährige beim DFB-Pokalspiel der Norddeutschen am vergangenen Samstag bei Wormatia Worms (6:1) eine Teilruptur des Außenbandes im rechten Sprunggelenk sowie eine Kapselverletzung.

Werder Bremen: Ole Käuper muss pausieren © SID

"Die Verletzung hat sich als nicht so schwerwiegend wie zunächst angenommen herausgestellt. Ich bin guter Hoffnung, dass Ole nach der Länderspielpause wieder dabei ist", sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt.