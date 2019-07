Tennis: Barthel in Lausanne als erste Deutsche ausgeschieden

Lausanne (SID) - Tennisspielerin Mona Barthel ist beim Sandplatzturnier im Schweizer Lausanne als erste Deutsche ausgeschieden. Die 29-Jährige aus Neumünster unterlag zum Auftakt der Französin Fiona Ferro 6:7 (3:7), 2:6. Neben Barthel sind beim mit 250.000 Dollar dotierten Turnier am Genfer See die topgesetzte Julia Görges (Bad Oldesloe), Tatjana Maria (Bad Saulgau/Nr. 8), Tamara Korpatsch (Hamburg) und Antonia Lottner (Düsseldorf) am Start.