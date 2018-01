Tennis: Bellucci positiv getestet - fünf Monate Sperre

Rio de Janeiro (SID) - Der brasilianische Tennisprofi Thomaz Bellucci ist positiv auf Doping getestet worden. Wie der 30-Jährige, derzeit die Nummer 112 der Weltrangliste, am Donnerstag mitteilte, wurde ihm in einer Probe beim ATP-Turnier im schwedischen Bastad im Juli der Konsum eines Diuretikums nachgewiesen. Der Brasilianer beteuerte, die verbotene Substanz unwissentlich in einem von einer Apotheke hergestellten Vitamincocktail zu sich genommen haben.

Bellucci ist nur noch Nummer 112 der Welt © SID

Der frühere Top-30-Spieler führte aus, der Weltverband ITF habe die Sperre beginnend mit dem 1. September auf fünf Monate festgelegt. Bellucci darf damit am 1. Februar, kurz nach dem Ende nach den Australian Open, auf die Tour zurückkehren. Seit August laboriert Bellucci nach eigenen Angaben an Achillessehnenproblemen.