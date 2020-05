"Tennis Channel" geht in Deutschland an den Start - Kooperation mit dem DTB

Köln (SID) - Der "Tennis Channel" ist ab sofort in Deutschland verfügbar und wird mit dem Deutschen Tennis Bund (DTB) kooperieren. Das gab der Bezahl-Anbieter in einer Pressemitteilung bekannt. In den USA empfangen bereits mehr als 62 Millionen Haushalte den Streaming-Dienst, bei dem ausschließlich Inhalte mit Tennis-Bezug zu sehen sind.

Der DTB kooperiert mit dem "Tennis Channel" © SID

Neben zahlreichen Dokumentationen und eigenen Serien werde es aufgrund der Kooperation mit dem DTB "ein speziell auf die deutschen Fans zugeschnittenes Programm zu sehen" geben, sagte DTB-Präsident Ulrich Klaus. Dazu gehöre auch die Live-Übertragung der 1. Tennis-Bundesliga, die 2020 wegen Corona abegsagt worden war. Der Tennis Channel hatte bereits Anfang Mai das Turnier in Höhr-Grenzhausen live übertragen.