Tennis: Djokovic und Halep im Finale von Rom

Rom (SID) - Der Weltranglistenerste Novak Djokovic und die Nummer zwei der Welt Simona Halep stehen bei den parallel ausgetragenen Sandplatzturnieren in Rom im Finale am Montag. Der Serbe Djokovic, der zuletzt im Achtelfinale der US Open disqualifiziert worden war, setzte sich beim ATP-Masters gegen den Norweger Casper Ruud mit 7:5, 6:3 durch und trifft nun auf den Kanadier Dennis Shapovalov oder Nadal-Bezwinger Diego Schwartzman aus Argentinien.

Djokovic zieht ins Finale des ATP-Turniers in Rom ein © SID

Die Rumänin Halep greift in der "Ewigen Stadt" nach dem 22. Titel ihrer Karriere. Im Halbfinale schlug sie die Spanierin Garbine Muguruza mit 6:3, 4:6, 6:4 und blieb auch in ihrem neunten Match nach der Corona-Pause ungeschlagen. Im August hatte Halep (28), die auf die US Open verzichtete, das WTA-Turnier in Prag gewonnen.

Im Endspiel trifft Halep am Montag entweder auf die Tschechin Karolina Pliskova oder deren Landsfrau Marketa Vondrousova. Gegen Vondrousova hatte Halep im vergangenen Jahr in Rom bereits zum Auftakt verloren. Titelverteidigerin im Foro Italico ist Pliskova. Halep steht zum dritten Mal nach 2017 und 2018 im Finale, auf den Titel wartet die Wimbledonsiegerin allerdings noch.