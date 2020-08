Tennis: Franzose Paire vor US Open positiv auf Corona getestet

New York (SID) - Einen Tag vor dem Start der US Open in New York ist Tennisprofi Benoit Paire positiv auf das Coronavirus getestet worden. Laut des amerikanischen Tennisverbandes USTA wird der Franzose nicht an dem Grand-Slam-Turnier teilnehmen. Paire, Nummer 22 der Weltrangliste, wird durch den Spanier Marcel Granollers ersetzt.

Laut L'Equipe ist Paire positiv getestet worden © SID

Benoit Paire sei in Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt angewiesen worden, sich in eine mindestens zehntägige Quarantäne zu begeben. Die Kontaktverfolgung sei eingeleitet worden, hieß es in der USTA-Mitteilung.