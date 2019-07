Tennis: French-Open-Sieger Krawietz/Mies scheitern in Hamburg

Hamburg (SID) - Die French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies sind beim Turnier am Hamburger Rothenbaum im Viertelfinale gescheitert. Das an Nummer zwei gesetzte Duo aus Coburg und Köln unterlag Pablo Cuevas/Nicolas Jarry (Uruguay/Chile) mit 3:6, 6:4, 7:10. Bei ihrem Auftaktsieg in Hamburg hatten Krawietz/Mies ihr erstes Erfolgserlebnis nach drei Erstrundenpleiten in Serie seit dem Triumph in Paris gefeiert.