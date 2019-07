Tennis: Görges gibt in Lausanne auf - Maria verliert deutlich

Lausanne (SID) - Fed-Cup-Spielerin Julia Görges (Bad Oldesloe) hat beim Sandplatzturnier in Lausanne in ihrer Erstrundenpartie aufgegeben. Beim Stand von 7:6 (7:5), 4:6, 2:3 zog die topgesetzte deutsche Nummer zwei gegen die Weltranglisten-562. Simona Waltert aus der Schweiz, die mit einer Wildcard ins Hauptfeld gekommen war, zurück.

Julia Gröges hat in ihrer Erstrundenpartie aufgegeben © SID

Zuvor hatte Tatjana Maria bereits eine herbe Erstrundenniederlage kassiert. Die Fed-Cup-Spielerin aus Bad Saulgau, am Genfer See an Position fünf gesetzt, unterlag der US-Amerikanerin Allie Kiick 1:6, 0:6.

Die letzte verbliebene deutsche Spielerin ist die Hamburgerin Tamara Korpatsch, die bereits am Montag beim mit 250.000 Dollar dotierten Turnier ins Achtelfinale eingezogen war. Korpatsch hatte gegen die frühere Wimbledonfinalistin Eugenie Bouchard (Kanada) gewonnen und trifft in der nächsten Runde auf die Russin Anastassija Potapowa.