Tennis: Görges in New Haven im Halbfinale

New Haven (SID) - Wimbledon-Halbfinalistin Julia Görges ist vier Tage vor Beginn der US Open weiter in guter Form und hat beim WTA-Turnier in New Haven/Connecticut mühelos das Halbfinale erreicht. Bei der Generalprobe zum letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres gewann die 29-Jährige aus Bad Oldesloe gegen die Russin Jekaterina Makarowa 6:4, 6:2.

Julia Görges steht in New Haven im Halbfinale © SID

Im Halbfinale geht es für Görges gegen Belinda Bencic (Schweiz) oder Arina Sabalenka (Weißrussland). Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (Kiel) pausiert in der Woche vor den US Open, Laura Siegemund (Metzingen) war bereits in ihrem Auftaktmatch an der Britin Johanna Konta gescheitert.