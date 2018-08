Tennis: Görges nimmt Schwung für die US Open auf

New Haven (SID) - Wimbledon-Halbfinalistin Julia Görges hat acht Tage vor Beginn der US Open Schwung für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres aufgenommen. Bei ihrer Generalprobe in New Haven/Connecticut gewann die 29-Jährige aus Bad Oldesloe ihr Auftaktmatch gegen Titelverteidigerin Dominika Cibulkova (Slowakei) in 66 Minuten 6:3, 6:1. Die Wadenverletzung, die sie zuletzt in Cincinnati/Ohio zur Aufgabe gezwungen hatte, beeinträchtigt Görges anscheinend nicht mehr.

Julia Görges steht im Achtelfinale von New Haven © SID

Im Achtelfinale trifft die deutsche Nummer zwei entweder auf Danielle Collins (USA) oder auf eine Qualifikantin. Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (Kiel) pausiert in der Woche vor den US Open, neben Görges ist in New Haven aus Deutschland nur noch Laura Siegemund (Metzingen) am Start. Sie bekommt es am Montag in der ersten Runde mit der Britin Johanna Konta zu tun.