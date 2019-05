Tennis: Görges trennt sich von Coach Geserer

Paris (SID) - Tennisspielerin Julia Görges (Bad Oldesloe) hat sich nach dreieinhalb Jahren von ihrem Erfolgstrainer Michael Geserer (49) getrennt. Dies teilte die Wimbledon-Halbfinalistin von 2018, die bei den French Open in der ersten Runde gescheitert war, via Twitter mit. Neuer Trainer der 30-Jährigen, die unter Geserer fünf ihrer sieben Turniersiege feierte, wird Sebastian Sachs (27). Es sei an der Zeit, "einen neuen Weg einzuschlagen" und die "nächsten Entwicklungsschritte zu gehen", sagte Görges.