Tennis: Gojowczyk verliert im Viertelfinale von Auckland

Auckland (SID) - Tennisprofi Peter Gojowczyk (München) ist einen Tag nach seinem Überraschungssieg gegen den amerikanischen Top-10-Spieler Jack Sock beim ATP-Turnier in Auckland/Neuseeland im Viertelfinale ausgeschieden. Der 28-Jährige unterlag dem Niederländer Robin Haase 4:6, 4:6.

Gojowczyk reist mit Selbstvertrauen nach Melbourne © SID

Trotz der Niederlage fährt Gojowczyk mit viel Selbstvertrauen zu den am Montag beginnenden Australian Open in Melbourne. Bereits zum Saisonauftakt in Doha/Katar hatte der Weltranglisten-65. das Viertelfinale erreicht.