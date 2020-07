Tennis: Haas lobt Berliner Hygienekonzept

Berlin (SID) - Für den früheren Tennisprofi Tommy Haas hat das Hygienekonzept der Einladungsturniere in Berlin Vorbildcharakter. "Die ganze Organisation hat sich stark damit beschäftigt, es so sicher wie möglich zu machen. Wir leben in der Blase, versuchen dem nachzugehen. Man schaut sich sicher das ein oder andere ab", sagte Haas am Freitag.

Tommy Haas lobt Organisation der Berliner Turniere © SID

Der 42-Jährige tritt in Berlin selbst als Spieler an, am Freitag zog er ins Halbfinale des Hartplatzturniers ein. Als Turnierdirektor des Masters in Indian Wells ist der Wahl-Kalifornier in offizieller Funktion von der Coronakrise betroffen, die unter anderem auch die Austragung der US Open (31. August bis 13. September) gefährdet.

In Berlin wurden diverse Sicherheitsvorkehrungen getroffen, unter anderem müssen alle Anwesenden durch eine Desinfektionsmaschine.

Generell attestiert Haas Ländern wie Deutschland oder Österreich einen guten Umgang mit der Krise. "Das sind Länder, die vorbildlich gearbeitet haben. Bei uns drüben ist es wieder ein bisschen kritischer", sagte er: "Wir müssen unseren Job machen, die Maske tragen, auch Abstand halten und bestmöglich versuchen, das zu tun, was uns die Experten sagen."