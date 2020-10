Tennis: Italiener Fognini positiv auf das Coronavirus getestet

Köln (SID) - Der italienische Tennisprofi Fabio Fognini (33) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der italienische Verband FIT am Mittwoch mit. Der Weltranglisten-16. hätte eigentlich am Mittag beim Sandplatzturnier in Cagliari auf Sardinien sein Auftaktmatch gegen den Spanier Roberto Carballes Baena bestreiten sollen. Für Fognini rückte Lucky Loser Danilo Petrovic aus Serbien nach.