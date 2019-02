Tennis-Jungstar Tsitsipas gewinnt Hallenturnier in Marseille

Marseille (SID) - Der griechische Tennis-Jungstar Stefanos Tsitsipas (20) hat beim Hallenturnier in Marseille seinen zweiten Titel auf der ATP-Tour gewonnen. Der Halbfinalist der Australian Open gewann im Endspiel in der südfranzösischen Hafenstadt gegen Michail Kukuschkin aus Kasachstan 7:5, 7:6 (7:5). Seinen ersten Turniersieg hatte Tsitsipas im Herbst 2018 in Stockholm gefeiert.

Tsitsipas schlug im Finale den Kasachen Kukuschkin © SID

Qualifikant Matthias Bachinger (München) war als bester Deutscher in Marseille im Viertelfinale ausgeschieden. Für Peter Gojowczyk (München) kam das Aus im Achtelfinale.