Tennis: Kenin fällt nach Blinddarmoperation einige Wochen aus

Melbourne (SID) - Wenige Tage nach ihrem Zweitrundenaus als Titelverteidigerin bei den Australian Open hat sich die amerikanische Tennisspielerin Sofia Kenin einer Blinddarmoperation unterziehen müssen. Wie die 22-Jährige bei Instagram mitteilte, sei bei ihr am Montag eine akute Entzündung festgestellt worden, der Blinddarm sei noch am selben Tag ohne Komplikationen entfernt worden.

Kenin muss nach dem verpatzten Saisonauftakt pausieren © SID

Sie werde nun "ein paar Wochen nicht spielen können, weil ich mir eine Auszeit zur Erholung nehmen muss", schrieb Kenin weiter. Am vergangenen Donnerstag war sie bei den Australian Open überraschend deutlich an der Estin Kaia Kanepi gescheitert. Am Sonntag folgte die Auftaktniederlage gegen die Australierin Olivia Gadecki bei der Philip Island Trophy in Melbourne.