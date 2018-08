Tennis: Köpfer, Struff und Gojowczyk in Winston-Salem im Achtelfinale

Winston-Salem (SID) - Lucky Loser Dominik Köpfer (Furtwangen) hat seinen ersten Sieg auf der ATP-Tour gefeiert und ist damit ins Achtelfinale des ATP-Turniers in Winston-Salem/North Carolina eingezogen. Der 24-Jährige gewann in der zweiten Runde gegen Tennys Sandgren (USA) nach 1:27 Stunden mit 6:2, 7:6 (7:5) und trifft nun auf auf den Japaner Taro Daniel oder den an Nummer neun gesetzten Sam Querrey (USA).

Dominik Köpfer steht im Achtelfinale in Winston-Salem © SID

Köpfer, Nummer 243 der Weltrangliste, war erst durch die Absage des an Nummer fünf gesetzten Bosniers Damir Dzumhur ins Hauptfeld gerückt. Dzumhur hatte in Runde eins ein Freilos. Vor dem Erfolg gegen Tennys Sandgren hatte der Schwarzwälder seine ersten beiden Spiele auf der Tour verloren.

Vor Köpfer waren bereits Jan-Lennard Struff (Warstein) und Peter Gojowczyk (München) bei dem Hartplatzturnier ins Achtelfinale eingezogen. Im Kampf um den Viertelfinaleinzug spielt Struff nun gegen den Chilenen Nicolas Jarry, der an Nummer 16 gelistete Gojowczyk trifft auf Franko Skugor (Kroatien) oder Pablo Carreno Busta (Spanien).