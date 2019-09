Tennis: Koepfer scheitert an Auftakthürde

Köln (SID) - Der deutsche Tennisprofi Dominik Koepfer hat sein erstes Hauptrundenspiel nach seiner sensationellen Erfolgsstory bei den US Open verloren. Der 25 Jahre alte Qualifikant unterlag im chinesischen Zhuhai dem einheimischen Wildcard-Starter Zhang Zhizhen in der ersten Runde mit 5:7, 2:6. In Flushing Meadows hatte der Furtwanger als Qualifikant überraschend das Achtelfinale erreicht und scheiterte dort in vier Sätzen am späteren Finalisten Daniil Medwedew (Russland).

Dominik Koepfer ist in Zhuhai ausgeschieden © SID

Beim mit einer Million Dollar dotierten Hartplatzturnier sind damit alle Deutschen an ihrer Auftakthürde gescheitert. Peter Gojowczyk (München) hatte bereits am Montag gegen den Briten Cameron Norrie 1:6, 4:6 verloren.