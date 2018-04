Tennis: Lottner scheitert in Stuttgart in Runde eins

Stuttgart (SID) - Antonia Lottner (21) ist beim WTA-Turnier in Stuttgart bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die Düsseldorferin, die beim mit 816.000 Dollar dotierten Sandplatzturnier in der Porsche-Arena dank einer Wildcard am Start war, verlor zum Auftakt gegen die erst 15 Jahre alte ukrainische Qualifikantin Marta Kostjuk 4:6, 1:6.

Lottner scheidet in der ersten Runde in Stuttgart aus © SID

Die deutsche Nummer eins Julia Görges (Bad Oldesloe) bestreitet am Abend gegen die Tschechin Marketa Vondrousova ihre erste Partie, Vorjahressiegerin Laura Siegemund (Metzingen) trifft im Anschluss auf deren Landsfrau Barbora Strycova. Derweil bekommt es Angelique Kerber (Kiel) am Mittwoch mit Wimbledonsiegerin Petra Kvitova (Tschechien/Nr. 8) zu tun, gegen die sie im Fed-Cup-Halbfinale am Sonntag 2:6, 2:6 verloren hatte.

Die Siegerin erhält bei der 41. Auflage des Events, das in den vergangenen zehn Jahren neunmal von den Spielerinnen zum besten Turnier der Tour gewählt worden war, ein Preisgeld in Höhe von 140.193 Dollar sowie einen Sportwagen des Hauptsponsors. Zum Favoritenkreis im hochkarätigen Starterfeld zählen unter anderem die Weltranglistenerste Simona Halep (Rumänien) und Wimbledon-Champion Garbine Muguruza (Spanien).