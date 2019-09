Tennis: Maria auch in Seoul in der ersten Runde ausgeschieden

Köln (SID) - Tennisspielerin Tatjana Maria hat auf der WTA-Tour ihre dritte Auftaktpleite in Folge kassiert. Nach den Erstrunden-Niederlagen bei den US Open in New York und in Hiroshima verlor die 32-Jährige aus Bad Saulgau beim Hartplatzturnier in Seoul gegen die an Position sieben gesetzte Russin Margarita Gasparjan 5:7, 4:6. Maria war in Südkoreas Hauptstadt die einzige deutsche Starterin.