Tennis: Maria erreicht Achtelfinale in Acapulco

Köln (SID) - Tatjana Maria hat erstmals seit Oktober 2019 die erste Runde bei einem WTA-Turnier überstanden. In Acapulco gewann die 32-Jährige mit 6:4, 1:6, 6:2 gegen die an Nummer drei gesetzte Tschechin Marie Bouzkova. Im Achtelfinale bekommt es Maria, Nummer 90 der Welt, nun mit Anastasia Potapowa (Russland) zu tun.

In Acapulco im Achtelfinale: Tatjana Maria © SID

Zum bislang letzten Mal war Maria beim WTA-Turnier in Luxemburg in die Runde der letzten 16 eingezogen, danach kassierte sie sowohl in Adelaide als auch bei den Australian Open Auftaktniederlagen.