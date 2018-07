Tennis: Maria überrascht auch in Wimbledon

Wimbledon (SID) - Tennisprofi Tatjana Maria (Bad Saulgau) hat rund eine Woche nach ihrem ersten Titel auf der WTA-Tour auch beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon für Furore gesorgt. Die 30-Jährige gewann am Montagabend zum Auftakt gegen die ukrainische Weltranglistenfünfte Jelena Switolina 7:6 (7:3), 4:6, 6:1 und folgte damit Andrea Petkovic (Darmstadt) und Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 13) als dritte Deutsche in Runde zwei.

Tatjana Maria setzt sich gegen Jelena Switolina durch © SID

Bei den Australian Open in Melbourne und den French Open in Paris hatte Maria zuletzt jeweils in Runde eins verloren. Nächste Gegnerin für die Weltranglisten-57. ist nun Kristina Mladenovic (Frankreich). In der vorletzten Woche hatte Maria beim Rasen-Event auf Mallorca ihren ersten Turniersieg auf der Profitour gefeiert.

Zuvor hatte am Montag bereits Petkovic durch ein 6:4, 4:6, 6:2 gegen die Chinesin Zhang Shuai (Nr. 31) und Görges durch ein 6:4, 7:6 (9:7) gegen Olympiasiegerin Monica Puig (Puerto Rico) die zweite Runde beim Rasen-Highlight in London erreicht. Mona Barthel (Neumünster) und Antonia Lottner (Düsseldorf) schieden dagegen aus.

Am Dienstag greifen aus Sicht der deutschen Frauen noch die frühere Weltranglistenerste Angelique Kerber (Kiel/Nr. 11) und Carina Witthöft (Hamburg) ins Geschehen ein.