Tennis: Maria verliert deutlich in Lausanne

Lausanne (SID) - Tennisspielerin Tatjana Maria hat beim Sandplatzturnier in Lausanne eine herbe Erstrundenniederlage kassiert. Die Fed-Cup-Spielerin aus Bad Saulgau, am Genfer See an Position fünf gesetzt, unterlag der US-Amerikanerin Allie Kiick 1:6, 0:6. Damit hat nur noch die topgesetzte Julia Görges (Bad Oldesloe) die Chance, der Hamburgerin Tamara Korpatsch ins Achtelfinale zu folgen.

Bereits in der ersten Runde ausgeschieden: Tatjana Maria © SID

Korpatsch hatte am Montag gegen die frühere Wimbledonfinalistin Eugenie Bouchard (Kanada) gewonnen. Görges trifft am Dienstagnachmittag auf die Schweizerin Simona Waltert, die mit einer Wildcard ins Hauptfeld gekommen ist.