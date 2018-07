Tennis: Maria verliert zum Auftakt in Washington

Washington (SID) - Tennisspielerin Tatjana Maria (30) hat ihren Start in die US-Hartplatzsaison verpatzt. Die Weltranglisten-82. aus Bad Saulgau, die seit Jahren in Florida lebt, unterlag zum Auftakt des WTA-Turniers in Washington D.C. der an Position acht gesetzten Kasachin Julia Putinzewa 3:6, 6:3, 4:6.

Tatjana Maria verlor in Washington gegen Julia Putinzewa © SID

Damit ist beim Vorbereitungsturnier auf die US Open in New York (27. August bis 9. September) Andrea Petkovic die letzte deutsche Spielerin. Die frühere Top-10-Spielerin aus Darmstadt trifft nach ihrem souveränen Auftaktsieg im Achtelfinale auf US-Open-Siegerin Sloane Stephens (USA).