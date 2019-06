Tennis: Maria verpasst Finale in Nottingham

Nottingham (SID) - Fed-Cup-Spielerin Tatjana Maria hat beim Rasenturnier in Nottingham das Finale verpasst. Der 31-Jährigen aus Bad Saulgau gelang gegen die an Position zwei gesetzte Kroatin Donna Vekic nach dem Gewinn des ersten Satzes kein Spielgewinn mehr. Sie verlor 7:5, 0:6, 0:6. Ihr bislang einziges Finale auf der WTA-Tour hatte Maria im vergangenen Jahr auf Mallorca gewonnen.

Tatjana Maria verpasst das Finale in Nottingham © SID

Trotz der letztlich deutlichen Niederlage war das mit 250.000 Dollar dotierte Turnier in den englischen Midlands für Maria ein wichtiger Schritt nach vorne - auch mit Blick auf das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (ab 1. Juli). Vor ihrer ersten Runde in Nottingham hatte Maria fünfmal in Folge ihr Auftaktmatch verloren, unter anderem bei den French Open in Paris.