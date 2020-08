Tennis-Masters in Madrid abgesagt

Madrid (SID) - Das diesjährige Tennis-Masters in der spanischen Hauptstadt Madrid wurde im Zuge der Coronapandemie abgesagt. Das gaben die Organisatoren am Dienstag bekannt. Die Entscheidung sei "zusammen mit den lokalen Behörden aufgrund von Gesundheits- und Sicherheitsbedenken getroffen worden", hieß es in einem Statement der Spielerorganisationen ATP und WTA. Bereits am Sonntag hatte es eine Empfehlung der Regionalregierung gegeben, das Turnier abzusagen.

Die Turnier-Absage wurde bereits am Sonntag empfohlen © SID

Das Großevent für Frauen und Männer findet üblicherweise im Mai statt und war zunächst in den September (12. bis 20.) verlegt worden. Die Organisatoren hatten wegen ihrer Bedenken zuletzt aber schon Antonio Zapatero kontaktiert. Der Corona-Experte, in Madrid stellvertretender Sekretär für öffentliche Gesundheit, sprach sich für die Absage aus.

"Wir sind enttäuscht, dass das Turnier in Madrid dieses Jahr nicht stattfinden wird. Wir wissen, wie beliebt diese Veranstaltung bei den Fans ist. Aber wir müssen wachsam bleiben, um Gesundheit und Sicherheit für alle zu gewährleisten", sagte der WTA-Vorsitzende Steve Simon.

Zuletzt waren die Infektionszahlen in Spanien wieder stark angestiegen, deutlich mehr als 2000 positive Coronatests pro Tag wurden verzeichnet. Seit Beginn der Pandemie wurden fast 300.000 Fälle gemeldet, die Zahl der Toten liegt bei mehr als 28.000.