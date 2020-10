Tennis: Masters in Paris ohne Zuschauer

Paris (SID) - Das Tennis-Mastersturnier in Paris findet aufgrund des erneuten Lockdowns in Frankreich ohne Zuschauer statt. Dies teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Ursprünglich hatten sie bei der Veranstaltung vom 31. Oktober bis 8. November mit einem Publikum von 1000 Fans wie bei den French Open geplant.

Dieses Jahr ohne Zuschauer: ATP Masters in Paris © SID

Wegen der massiv gestiegenen Corona-Infektionszahlen geht Frankreich ab Freitag in einen neuen landesweiten Lockdown. Er soll vorerst bis zum 1. Dezember gelten, wie Präsident Emmanuel Macron am Mittwochabend in einer Fernsehansprache ankündigte.