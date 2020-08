Tennis Masters in Rom beginnt eine Woche früher als geplant

Köln (SID) - Das Tennis Masters in Rom findet eine Woche früher als geplant statt. Das Turnier beginnt schon am 14. und endet am 21. September, wie die Organisatoren am Donnerstag mitteilten. Der Grund für die Verlegung ist die Absage der Madrid Open, die eigentlich in diesem Zeitraum hätten ausgetragen werden sollen.

Das Tennis-Turnier in Rom wurde vorverlegt © SID

Wegen der Corona-Pandemie waren die ursprünglich für Mai vorgesehenen Italian Open zunächst abgesagt worden. Nun fällt das Sandplatz-Turnier genau in den Zeitraum zwischen die US Open (31. August bis 13. September) und die French Open (27. September bis 11. Oktober). Die Halbfinalisten der US Open werden in Rom allerdings frühestens am 16. September ins Geschehen eingreifen.