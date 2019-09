Tennis: Medwedew feiert Heimsieg in St. Petersburg

Köln (SID) - US-Open-Finalist Daniil Medwedew hat das ATP-Turnier in St. Petersburg gewonnen. Der 23-Jährige siegte im Finale 6:3, 6:1 gegen den Kroaten Borna Coric und feierte den ersten Erfolg in seinem Heimatland Russland, insgesamt war es sein sechster Turniersieg.

Daniil Medwedew gewann das ATP-Turnier in St. Petersburg © SID

Für den Weltranglistenvierten war es das fünfte Finale auf der Tour in Serie. Zuletzt hatte er seinen ersten Grand-Slam-Sieg in New York durch eine Fünfsatz-Niederlage im Endspiel gegen Rafael Nadal knapp verpasst.