Tennis: Mischa Zverev feiert zweiten Sieg in dieser Saison

Newport (SID) - Tennisspieler Mischa Zverev hat seinen zweiten Sieg in dieser Saison gefeiert und beim Rasenturnier in Newport/Rhode Island das Achtelfinale erreicht. Der 31-Jährige aus Hamburg, der auf der ATP-Tour in diesem Jahr nur am 20. März ein Match gewonnen hatte, setzte sich zum Auftakt gegen den US-Amerikaner Tim Smyczek 6:3, 7:6 (7:4) durch.

Weiter: Mischa Zverev © SID

Der ältere Bruder von Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev ist der einzige deutsche Starter bei der mit rund 650.000 Dollar (580.000 Euro) dotierten Veranstaltung. Er trifft in der nächsten Runde auf den Argentinier Guido Andreozzi.