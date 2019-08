Tennis: Osaka muss verletzt aufgeben

Köln (SID) - Weniger als zwei Wochen vor Beginn ihrer Titelverteidigung bei den US Open hat die Tennis-Weltranglistenerste Naomi Osaka (Japan) beim WTA-Turnier in Cincinnati/Ohio wegen einer Verletzung aufgeben müssen. Die 21-Jährige konnte die Viertelfinal-Partie gegen die US-Amerikanerin Sofia Kenin beim Stand von 4:6, 6:1, 0:2 aus Osakas Sicht wegen einer Knieverletzung nicht fortsetzen.

Osaka musste gegen Kenin aufgeben © SID

Für Kenin war es unterdessen der zweite Sieg gegen eine Weltranglistenerste innerhalb weniger Tage. Beim Turnier in Toronto in der vergangenen Woche hatte Kenin gegen French-Open-Siegerin Ashleigh Barty (Australien) gewonnen, wodurch diese ihre Spitzenposition an Osaka abgeben musste. Im Halbfinale trifft Kenin entweder auf Venus Williams oder Madison Keys (beide USA).