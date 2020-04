Tennis-Paradiesvogel und Graf-Ehemann Agassi wird 50

Köln (SID) - Mit zotteligen Haaren und zerrissenen Jeans betrat Andre Agassi 1986 als 15-Jähriger die große Tennisbühne, 15 Jahre später heiratete er das deutsche Idol Steffi Graf - am Mittwoch wird der US-Amerikaner, der durch Höhen und Tiefen ging, 50 Jahre alt. Der Mann aus der Spielerstadt Las Vegas feierte 60 Turniersiege, davon acht bei den Grand Slams (viermal Australien, zweimal US Open, je einmal Wimbledon und French Open).

Andre Agassi feiert diese Woche seinen 50. Geburtstag © SID

101 Wochen lang war Agassi die Nummer eins der Tennis-Welt, gewann zweimal den Davis Cup und Olympiagold 1996 in Atlanta. Ein Deutscher namens Becker beendete seine Karriere, aber nicht Boris, sondern Benjamin Becker. Die Niederlage in der dritten Runde der US Open 2006 war Agassis letztes Match.

Sein alter Wegbegleiter Boris Becker übermittelte Andre Agassi beste Grüße - und offenbarte dabei Erstaunliches. "Ich konnte deine zerrissenen Jeans, deine langen gefärbten Haare und deine Ohrringe nicht ernst nehmen", schrieb er in der Bild am Sonntag: "Du hast dein Image gepflegt und agiert, als sei dir wichtiger, wie du bei den anderen ankommst, und nicht, wie du wirklich bist. Das war mir suspekt." Bis zum gemeinsamen Bier aber dauerte es einige Jahre.

1997 ging es mit Agassi abwärts. Sein rechtes Handgelenk zwang ihn zu einer monatelangen Pause, und wenn er doch mal antrat, verlor er. Er griff zur Droge Crystal Meth. Doch mit eisernem Willen und der Hilfe des Sports schaffte er die Wende und arbeitete sich von Platz 144 der Weltrangliste wieder nach ganz oben.

Im Oktober 2001 heiratete er Steffi Graf, noch im selben Monat kam Sohn Jaden Gil zur Welt, zwei Jahre später Tochter Jaz Elle. Ein skandal- und schlagzeilenfreies Leben, bis heute vermittelt das Ehepaar Agassi/Graf das Glück einer heilen Welt.