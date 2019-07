Tennis: Qualifikant Bachinger verliert in Kitzbühel

Köln (SID) - Einen Tag nach seinem Sieg über Titelverteidiger Martin Klizan ist Tennisprofi Matthias Bachinger (32) beim Sandplatzturnier in Kitzbühel ausgeschieden. Der Qualifikant aus München unterlag im Achtelfinale dem Norweger Casper Ruud 4:6, 6:7 (3:7). Damit ist aus deutscher Sicht nur noch der zweimalige Turniersieger Philipp Kohlschreiber (Augsburg) im Rennen, der in seiner Wahlheimat am Nachmittag (nicht vor 17.00 Uhr) auf den Spanier Pablo Andujar trifft.