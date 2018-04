Tennis: Russische Nachwuchsspielerin Koklina wegen Dopings gesperrt

London (SID) - Die russische Tennisspielerin Elisaweta Koklina ist vom Weltverband ITF wegen Dopings für zwölf Monate gesperrt worden. Bei der 16-Jährigen waren in einer Urinprobe am Rande eines Turniers in Istanbul im vergangenen Oktober die Wirkstoffe Furosemid und Torasemid nachgewiesen worden.

Koklina wurde wegen Dopings zwölf Monate gesperrt © SID

Diese Stoffe stehen als sogenannte Maskierungsmittel auf der Liste verbotener Substanzen der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA und stehen im Verdacht, zur Verschleierung von Dopingmitteln eingesetzt zu werden. Die Sperre von Koklina beginnt rückwirkend am 23. Oktober 2017.