Tennis: Siegemund erreicht Viertelfinale in Bukarest

Bukarest (SID) - Tennisspielerin Laura Siegemund (Metzingen/Nr. 6) hat beim Sandplatzturnier in Bukarest wie im Vorjahr das Viertelfinale erreicht. Die 31-Jährige bezwang am Mittwoch die Spanierin Lara Arruabarrena nach 1:44 Stunden 7:5, 6:3. In der Runde der letzten Acht trifft Siegemund, die in Bukarest die einzige deutsche Starterin im Hauptfeld ist, auf die Lokalmatadorin Irina-Camelia Begu.