Tennis: Siegemund im Achtelfinale

Lausanne (SID) - Tennisspielerin Laura Siegemund (Metzingen) ist beim Sandplatzturnier in Bukarest ins Achtelfinale eingezogen. Anderthalb Wochen nach ihrem Zweitrunden-Aus in Wimbledon siegte die 31-Jährige gegen die Ukrainerin Angelina Kalinina mit 4:6, 6:3, 6:4. In der nächsten Runde trifft Siegemund auf Lara Arruabarrena (Spanien) oder eine Lucky Loserin/Qualifikantin. Im Vorjahr hatte Siegemund in der rumänischen Hauptstadt das Viertelfinale erreicht, in diesem Jahr ist sie die einzige deutsche Starterin.

Laura siegemund ist ins Viertelfinale einggezogen © SID

Mona Barthel (Neumünster) und Antonia Lottner (Düsseldorf) sind beim Sandplatzturnier im Schweizer Lausanne hingegen ausgeschieden. Barthel unterlag zum Auftakt der Französin Fiona Ferro 6:7 (3:7), 2:6. Lottner musste sich in ihrem Erstrundenmatch der an Position zwei gesetzten Französin Caroline Garcia mit 2:6, 3:6 geschlagen geben.

Neben Barthel und Lottner sind beim mit 250.000 Dollar dotierten Turnier am Genfer See die topgesetzte Julia Görges (Bad Oldesloe), Tatjana Maria (Bad Saulgau/Nr. 5) und Tamara Korpatsch (Hamburg) am Start.