Tennis: Siegemund im Achtelfinale in Prag ausgeschieden

Köln (SID) - Fed-Cup-Spielerin Laura Siegemund (Metzingen) ist beim WTA-Turnier in Prag im Achtelfinale ausgeschieden. Gegen die Spanierin Sara Sorribes Tormo verlor die 32-Jährige mit 2:6, 3:6. Vergangene Woche hatte Siegemund ihr erstes WTA-Turnier nach fünfmonatiger Corona-Zwangspause in Palermo bestritten. Dort war sie ebenfalls im Achtelfinale gegen die an Position vier gesetzte Estin Anett Kontaveit ausgeschieden.