Tennis: Siegemund scheitert im Viertelfinale von Hiroshima

Köln (SID) - Tennisspielerin Laura Siegemund ist beim Hartplatzturnier im japanischen Hiroshima im Viertelfinale ausgeschieden. Die 31-Jährige aus Metzingen unterlag der an Nummer zwei gesetzten Russin Weronika Kudermetowa nach 2:12 Stunden mit 3:6, 6:4, 2:6. Kudermetowa trifft nun im Halbfinale auf die Lokalmatadorin Misaki Doi.

Laura Siegemund schied im Viertelfinale aus © SID

Für Siegemund war es nach dem Sandplatzturnier in Bukarest Mitte Juli das zweite Viertelfinale der Saison auf der WTA-Tour. Damals hatte sie im Halbfinale gegen Patricia Maria Tig (Rumänien) verloren. Die zweite deutsche Starterin, Siegemunds Fed-Cup-Kollegin Tatjana Maria (Bad Saulgau), war in Hiroshima bereits in der ersten Runde ausgeschieden.